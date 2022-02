W sobotę premier Morawiecki oraz prezydent Nauseda porozmawiają z kanclerzem Scholzem. Omówią m.in. kwestię zwiększenia pakietu sankcji na Rosję po antyukraińskiej agresji.

Informację o wyjeździe szefa rządu RP do Niemiec jako pierwsza podała Interia. - To kluczowy moment dla wiarygodności Unii Europejskiej - mówiło nam źródło zbliżone do rządu.

Morawiecki: Sankcje wobec Rosji powinny być na stole

Przed rozmową ze Scholzem polski premier stwierdził, że "musimy zamknąć też Nord Stream 1 i 2, ostatecznie uniezależnić się od surowców rosyjskich, odciąć rosyjskie instytucje finansowe od finasowania na rynkach kapitałowych", jak i "konfiskować majątki oligarchów", a także zamknąć system SWIFT dla Rosji.

Jego zdaniem "wszystkie sankcje wobec Rosji powinny być na stole". - W sercu Niemiec chcę o tym rozmawiać z kanclerzem Scholzem, bo nie ma chwili do stracenia - ocenił. Jak przypomniał Morawiecki, "musi być realna pomoc dla Ukrainy".

Dodał, że ze stolicy Niemiec do Moskwy musi popłynąć "jasny przekaz". - Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy w niektórych krajach zachodnich, także tutaj w Niemczech. Po to przyjechałem do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem Niemiec, żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje - zapowiedział.

Premier RP z komunikatem do Putina: "Przestań mordować ludzi"

Jak wyjaśnił, konsekwencje wobec Kremla muszą być "tak zdecydowane, żeby wypłynęły na jego decyzje". - "Przestań atakować Ukrainę! Przestań mordować ludzi!". To musi być wiadomość, która popłynie tutaj stąd z Berlina do Rosji, do Moskwy - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Rosja nie tylko napadła na Ukrainę i nie tylko chce pozbawić jej suwerenności. - Nie tylko zabija cywilów, dzieci, kobiety, żołnierzy, mężczyzn. Chce naruszyć cały porządek pokoju, który został ustalony po II wojnie światowej; zniszczyć nasz świat taki jaki znamy - alarmował.

Szef rządu RP przywołał także przysłowie "prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie". - W Niemczech też powinni się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5 tysięcy hełmów? To chyba jakiś żart - uznał.

W jego ocenie "musi być realna pomoc w broni". - Pomoc żołnierzom ukraińskim, którzy chcą walczyć. Oni walczą także o nas, za nas, za naszą wolność, za naszą suwerenność, żebyśmy my nie byli następni, bo Putin będzie działał jak machina wojenna - stwierdził Morawiecki.

Niemcy nie chciały wysyłać broni na Ukrainę

Pobyt polskiego premiera w Niemczech związany ma być również z listem opublikowanym w piątek, który zakłada opracowanie kompleksowego pakietu sankcji polityczno-gospodarczych na Moskwę.

Niemcy do tej pory unikały jednoznacznego zaangażowania się w konflikt oraz wysłania uzbrojenia na Ukrainę. Równocześnie początkowo akcentowały sceptyczną postawę wobec odcięcia Rosji od systemu bankowego SWIFT, zmieniając swoje stanowisko w piątek.

Wkrótce więcej informacji.