Premier Morawiecki dotarł do stolicy Ukrainy przed godz. 9. Powitał go jego ukraiński odpowiednik Denys Szmyhal. W tym samym czasie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłaszał przemówienie do żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych.

"Rok po rozpoczęciu rosyjskich działań wojennych premier Mateusz Morawiecki udał się do Kijowa żeby dać jasny i wymierny sygnał dalszego wsparcia w obronie Ukrainy przed Rosją. Tuż po wybuchu wojny, 15 marca, byliśmy w Kijowie żeby zagwarantować, że Ukraina nie zostanie sama" - napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.