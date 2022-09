W piątek z wizytą w Kijowie przebywają premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits, gdzie spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy dziękował Polsce i Łotwie za ich stałe wsparcie, jakie otrzymuje od nich naród ukraiński od początku rosyjskiej inwazji.

Prezydent Zełenski poinformował jednocześnie, że podczas wspólnych rozmów z premierem Polski i prezydentem Łotwy politycy omówili "ważne aspekty związane z ograniczeniem wizowym dla turystów z Federacji Rosyjskiej do Europy". - Uważam, że jest to sprawiedliwa decyzja - podkreślił prezydent nawiązując do wspólnego oświadczenia premierów Polski, Estonii, Litwa i Łotwy ws. ograniczenia możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji.

- Mówiliśmy też, że powinniśmy pracować w tym kierunku, aby Rosja zrozumiała, jaka jest to cena ich działań - kontynuował prezydent Ukrainy.

Poinformował też, że politycy omówili również kwestie energetyczne. - Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego, przyszłego kryzysu energetycznego - zadeklarował.



Premier Morawiecki uhonorowany

Mateusz Morawiecki został w piątek - w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - uhonorowany tablicą swego imienia w Alei Odwagi w Kijowie.

- Od pierwszych dni wojny premier Morawiecki był ze swoimi kolegami, naszymi europejskimi przyjaciółmi, w najbardziej trudnym czasie, gdy wielu liderów państw europejskich nie wierzyło w swoje bezpieczeństwo - powiedział podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Zełenski.

Tablicą w Alei Odwagi - znajdującą się przed ukraińskim parlamentem - został również w piątek uhonorowany także przebywający obecnie w Kijowie prezydent Łotwy Egils Levits.

W Alei widnieje także nazwisko prezydenta Andrzeja Dudy. Został on w ten sposób uhonorowany pod koniec sierpnia podczas swej wizyty w Kijowie.

Wkrótce więcej informacji.