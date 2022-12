W sieci pojawiły się nowe zdjęcia firmy MAXAR Techologist, która co jakiś czas publikuje fotografie wykonane przez jej satelity. Te obrazują działania Rosjan w Ukrainie oraz prawdę o zbrodniach rosyjskich żołnierzy. Prawdę, którą Rosjanie skrzętnie starają się ukryć.

Ukraina. Rosja niszczy dowody zbrodni w Mariupolu

Najnowsze fotografie porównują sytuację w okupowanym Mariupolu. Zdjęcia wykonano w ośmiomiesięcznym odstępnie - w marcu i listopadzie. Dokładnie tyle wystarczyło żołnierzom z Rosji do wyburzenia znacznej części budynków mieszkalnych w mieście, w które wycelowane były rosyjskie pociski.

Reklama

Wszystko po to, by "ukryć" ślady popełnianych przez Rosjan zbrodni wojennych. Co ciekawe - Rosja nie tylko wyburza, ale też buduje.

W mieście pojawił się m.in. nowy budynek, na którym znalazł się propagandowy napis głoszący: "Budowa rosyjskiej armii dla mieszkańców Mariupola". Eksperci wskazują, że mógł zostać on wybudowany celowo - w części miasta obserwowanej przez obiektywy satelitów.

Czytaj też: Ukraina: Rosjanie odbudowują Teatr Dramatyczny w Mariupolu

Mariupol. Rosja powiększyła cmentarz. Budynek teatru otoczony płotem

Prawdy o zbrodniach nie da się jednak ukryć. O skali tragedii świadczą porównawcze zdjęcia cmentarza w Mariupolu. Ten od marca rozrósł się do niewyobrażalnych rozmiarów.

O obecności okupanta świadczą też zdjęcia teatru w Mariupolu, w którego gruzach umrzeć mogło nawet 600 osób. W marcu widać było zbombardowany budynek, teraz jest on otoczony wysokim na kilka metrów "płotem", wyglądającym jak ściany budynku.