W piątek wieczorem w sieci pojawiły się nagrania przedstawiające miasto w płomieniach. Wielu internautów wskazuje, że chodzi o Bachmut, który broni się przed rosyjską agresją od początku wojny w Ukrainie.

Bachmut w płomieniach? Dramatyczne nagrania w sieci

"Co za horror. Fosfor. Bachmut. Czy ktoś rozpoznaje teren? Czy to wygląda jak okolice Firefly i Miszutka? Kto tam mieszkał?" - czytamy we wpisie na Telegramie.

Do sprawy odniósł się także Anton Geraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. "Kanały rosyjskiego Telegramu publikują wideo, na którym Grupa Wagnera podobno używa zakazanych rakiet zapalających Grad w rejonie Bachmutu, gdzie znajduje się armia ukraińska" - napisał polityk.

Jak dodał, nie może on potwierdzić autentyczności nagrania ani prawdopodobnej lokalizacji domniemanego ataku.