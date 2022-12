Pożar na rosyjskim lotnisku w Kursku. Władze: To atak bezzałogowca

Władze obwodu kurskiego poinformowały o ataku bezzałogowca na lotnisko wojskowe w Kursku - donoszą ukraińskie media. Rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat powiedział, że ataki na lotniska, to dla Rosjan "niepokojący sygnał". To kolejna eksplozja na rosyjskim lotnisku. W poniedziałek doszło do dwóch wybuchów - pod Riazaniem i Engelsem.

Zdjęcie Pożar na rosyjskim lotnisku w Kursku / @am_misfit / Twitter