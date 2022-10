W sobotę rano, dzień po 70. urodzinach Władimira Putina, na moście Krymskim, łączącym Rosję z okupowanym półwyspem, doszło do wybuchu. Zawaliły się przęsła jezdni, uszkodzona została część kolejowa.

Pożar Mostu Krymskiego. "Straszny Dzień"

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się jedna z rosyjskich influencerek. Kobieta o nicku klubni4ka13new, która ma 21 tys. obserwujących, opowiada na Instagramie, że nie jest w stanie powiedzieć "dzień dobry", bo to "straszny dzień".

- Zaledwie wczoraj jechałam do Sewastopola, podziwiałam Krym, jaki jest duży, niezwykły, jak niezwykła jest podróż tam (mostem), jak pięknie została zbudowana konstrukcja mostu - powiedziała na nagraniu, wyraźnie poruszona.

Pożar na moście krymskim

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

Strona rosyjska podała informację, że do pożaru doszło po wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Zginęły trzy osoby.

Prócz zniszczeń na kolejowej nitce mostu zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych. Z opublikowanych zdjęć wynika, że część tej trasy runęła do wody.

Zdjęcie / PAP/EPA/UKRAINE SECURITY SERVICE HANDOUT/Twitter / PAP

W sobotę wieczorem Rosja poinformowała, że przez most mogą już przejeżdżać pociągi. Rosyjska agencja Ria Novosti opublikowała film, który ma przedstawiać przejazd pierwszych wagonów przez przeprawę.

