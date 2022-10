Ukraina - Rosja Rosjanie powiesili kobietę. Sprzeciwiała się okupacji

Informację o pożarze, do którego doszło w piątek rano potwierdziło proreżimowej agencji RIA Novosti rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. Ogień pojawił się w magazynie parku technologicznego w Nogińsku, na 58. kilometrze autostrady Gorkiego.

Wstępnie informowano, że pożar objął niemal cały magazyn o powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych. Jednak w kolejnej aktualizacji przekazano, że ogień opanowano na 2 tys. metrach kwadratowych.

W akcji gaśniczej brało udział ponad 40 strażaków i 27 jednostek sprzętu. Nikt nie został ranny, ministerstwo zapewniło też, że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru.

Regularne pożary w Rosji

To tylko jeden z wielu pożarów w Rosji w ostatnich tygodniach. We czwartek doszło do eksplozji w Biełogorodzie, niedaleko granicy z Ukrainą. Lokalne media informowały, że płonie jedna z podstacji energetycznych. Oficjalną przyczyną pożaru miało być "spięcie energetyczne".

Zaledwie dziewięć dni wcześniej, również w obwodzie biełogorodzkim, płonęła inna podstacja energetyczna - tym razem w miejscowości Szebekino.

Z kolei w niedzielę, 9 października w północno-zachodniej części Moskwy zapaliła się 260-metrowa wieża radiowo-telewizyjna.

