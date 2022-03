Powiązania z Rosją? Kolejny samolot zatrzymany

​Władze Wielkiej Brytanii zatrzymały do wyjaśnienia kolejny samolot, który jest podejrzewany o to, że "ma powiązania z Rosją" - poinformował w sobotę brytyjski minister transportu Grant Shapps. To już druga maszyna, którą przechwycili Brytyjczycy.

