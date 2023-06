Poufny plan Putina. Rosja szykuje odwet wobec Zachodu

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Ukraina - Rosja

Rosja zamierza przyjąć przepisy umożliwiające przejmowanie aktywów "nieposłusznych" zachodnich firm oraz utrudnić im opuszczenie kraju. Ma to być odwet za amerykańskie i europejskie sankcje nałożone po inwazji na Ukrainę. "Co zrobimy z aktywami firm, to już nasza sprawa" - przekazał Dmitrij Pieskow. Ekonomiczni doradcy Putina chcą, by groźba nacjonalizacji stała się elementem metody "kija i marchewki".

Zdjęcie Władimir Putin chce przejmować zachodnie firmy działające w Rosji / Contributor / Contributor / Getty Images