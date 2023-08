W niedzielę Wołodymyr Zełenski wziął udział w przekazaniu francuskich pocisków SCALP-EG, które dotarły do Ukrainy. To odpowiednik brytyjskich rakiet Storm Shadow , które są wspólnie produkowane przez europejskie konsorcjum MBDA.

Macron dotrzymał słowa

Francuski pocisk to sprzęt dalekiego zasięgu, który umożliwia atakowanie celów na dystansie powyżej 250 kilometrów. Ponadto SCALP-y i pociski Storm Shadom są zaprojektowane w taki sposób, by w drodze do wskazanego obiektu lecieć nisko, co znacząco utrudnia ich wykrycie.