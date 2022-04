Jak podano w komunikacie agencji ANP, holenderskie haubice zostaną dostarczone we współpracy z Niemcami, które zapewnią szkolenie i amunicję.

Wojna w Ukrainie. MediaL Holandia przekaże haubice

To potwierdzenie wcześniejszych słów premiera Holandii. Mark Rutte 19 kwietnia zapowiedział przekazanie Ukrainie ciężkiego uzbrojenia, dodając, że jego rząd współpracuje w tej sprawie ze swoimi sojusznikami.

Z kolei 20 kwietnia Bloomberg informował, że rząd Holandii ma zamiar przekazać Ukrainie samobieżne haubicoarmaty produkcji niemieckiej PzH 2000. Rozmawiający z agencją wyższy urzędnik rządu RFN powiedział, że Niemcy będą szkolić ukraińskich wojskowych z obsługi nowego sprzętu i dostarczą do niego amunicję.

Również 20 kwietnia potwierdziła to minister obrony Niemiec Annalena Baerbock, która przekazała, że Niemcy będą szkolić ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi zaawansowanych systemów uzbrojenia, ale odmówiła podania szczegółów.

Kanada przekaże Ukrainie pojazdy opancerzone

Na przekazanie sprzętu wojskowego Ukrainie zdecydowała się także Kanada. "Dziś zapowiadamy, że Kanada sfinalizowała kontrakt na osiem pojazdów opancerzonych, produkowanych przez Roshel i dostarczymy je naszym ukraińskim przyjaciołom jak najszybciej" - napisała minister obrony Kanady Anita Anand na Twitterze. Roshel to kanadyjska firma wyspecjalizowana w produkcji pojazdów opancerzonych, w tym na potrzeby bankowe.

Minister obrony Kanady wzięła we wtorek udział w spotkaniu szefów resortów obrony państw NATO i innych zaproszonych krajów w amerykańskiej bazie wojskowej Ramstein w Niemczech. Spotkanie było poświęcone pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy zmagającej się z rosyjską inwazją.

W piątek Anita Anand poinformowała o zrealizowaniu dostaw dla Ukrainy pochodzących z zapasów kanadyjskiej armii haubic M777 oraz amunicji do nich oraz dodatkowych pocisków do granatników Carl Gustaf. Według kanadyjskich mediów Kanada dostarczyła cztery haubice. We wtorek media cytowały wypowiedź Anand sugerującą, że dostawy haubic mogą być większe.