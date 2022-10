"Finansowanie przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, główne ramię pożyczkowe Banku Światowego, zostało wsparte gwarancjami kredytowymi w wysokości 500 milionów dolarów z Wielkiej Brytanii, które zostały ogłoszone 30 września" - podał bank.

Ukraina. Bank Światowy przekazuje nowe środki

Jak czytamy w komunikacie Banku Światowego, "rosyjska inwazja nadal powoduje masowe zniszczenia infrastruktury Ukrainy - w tym sieci wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, co w perspektywie zbliżającej się zimy, coraz bardziej zagraża narodowi ukraińskiemu".

Prezes Grupy Banku Światowego David Malpass zaznaczył przy tym, że nowa część środków wypłaconych w poniedziałek 24 października zostanie wykorzystana na utrzymanie podstawowych usług rządowych. "Zdecydowanie popieramy naród ukraiński w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu" - dodał David Malpass.

Bank Światowy dotąd zmobilizował łącznie 13 miliardów dolarów na finansowanie kryzysowe dla Ukrainy, z czego 11,4 miliarda zostało w całości wypłaconych.

Ukraina a Izrael. Media: Przekazano dane wywiadowcze

Ukrainie pomaga znaczna większość państw Zachodu. Olbrzymie środki na pomoc humanitarną oraz sprzęt wojskowy wygospodarowały między innymi Stany Zjednoczone.

Do pomocy władzom w Kijowie włączył się także Izrael. Jak donosi "New York Times", Izrael przekazał Ukrainie dane wywiadowcze , przydatne do walki z irańskimi dronami.

Według amerykańskiej gazety strona izraelska wprawdzie odmówiła oficjalnej pomocy w walce z Rosją, niemniej Izrael będzie mógł zapewnić Ukrainie systemy wczesnego ostrzegania.