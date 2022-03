Potężne straty Rosjan. Wojsko Ukrainy podało dane

Według ustaleń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na terytorium tego kraju Rosja miała stracić ponad 15 300 żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Wojsko: Rosja straciła 99 samolotów

Do tego dochodzą także straty w uzbrojeniu. Od początku wojny Ukraińcy mieli zlikwidować także 509 czołgów i 99 samolotów bojowych - to o kolejne dwie maszyny więcej, w stosunku do raportu z niedzieli, gdy wojska Ukrainy informowały o zestrzeleniu 97 samolotów.

W ocenie strony ukraińskiej Rosjanie stracili również: 1556 opancerzonych wozów bojowych, około 1000 pojazdów, 252 systemy artyleryjskie, 45 jednostek obrony przeciwlotniczej, 123 śmigłowce, 80 systemów wyrzutni rakietowych, trzy okręty i łodzie, 70 cystern z paliwem i 35 dronów.

Bilans opublikowano na profilu Sztabu Generalnego na Facebooku.

Wojna Rosja-Ukraina. "Cztery z 10 armii rozbite"

W poniedziałek doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz podał, że w ciągu 26 dni wojny ukraińskie siły zbrojne zniszczyły cztery z 10 armii Federacji Rosyjskiej - trzy uderzeniowe i jedną lotniczą.

W jego ocenie wróg utracił już możliwość prowadzenia natarcia i ogranicza się do działań taktycznych.

Poważne straty Rosjan, o ile szacunki strony ukraińskiej nie są przerysowane, mogą pchnąć Władimira Putina do bardziej niekonwencjonalnych działań. Jak dowodzą analitycy, cytowani przez "NYT", coraz bardziej realnym staje się scenariusz wykorzystania przez Rosję małych głowic nuklearnych.

Tych - jak szacują eksperci - Rosja w swoim arsenale ma nawet około 2000. Ładunek nawet o połowę mniejszy od tego, który zrzucono nad Hiroszimą, mógłby doprowadzić do śmierci tysięcy osób.