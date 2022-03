Potężna pomoc z USA dla Ukrainy. Biden ogłosił pakiet

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

- To, co robi Rosja na Ukrainie, jest przerażające. Putin zapłaci za to wysoką cenę - zapowiedział prezydent USA Joe Biden. Polityk poinformował też o kolejnym pakiecie pomocowym dla walczących Ukraińców. Ten opiewa na kwotę 800 mln dolarów i dotyczy także sprzętu wojskowego.

Zdjęcie Joe Biden / PAP/EPA/Michael Reynolds / PAP/EPA