Potężna eksplozja w Rosji. Oskarżają Ukrainę, jest odpowiedź

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Do potężnej eksplozji i pożaru doszło na terytorium Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą. Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego był to wynik rzekomego "ostrzału". Ukraińskie media wskazują, że do zdarzenia mogli doprowadzić sami Rosjanie.

Zdjęcie Pożar i eksplozja na terytorium Rosji / Telegram/Shot /