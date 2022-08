Potężna eksplozja w Doniecku. Wybuchł browar, wyciekł amoniak

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Ukraina - Rosja

W środę wieczorem mieszkańcami Doniecka wstrząsnęła potężna eksplozja. Jak informują lokalne media, doszło do wybuchu browaru. Pojawiają się sugestie, że mógł to być jeden z celów ukraińskich Sił Zbrojnych. Wiadomo, że doszło do wycieku amoniaku. Władze miasta apelują do mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa.

Donieck. Potężna eksplozja wstrząsnęła miastem