"Potajemne zakupy". Prigożyn szuka broni dla najemników

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Jewgienij Prigożyn, założyciel grupy Wagnera, usiłuje potajemnie kupować sprzęt wojskowy od zagranicznych dostawców, by wykorzystać go w Ukrainie - powiadomił rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller, cytowany przez agencję Unian. Pozyskiwana broń miałyby trafiać do Rosji przez Mali. Według rzecznika obecnie nie ma informacji, by udało się kupić broń.

Zdjęcie Jewgienij Prigożyn / Telegram/Służba prasowa Jewgienija Prigożyna /