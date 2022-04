Posłanka PO: Na początku wojny myślałam - ok, oddajmy Donbas Putinowi

Ukraina - Rosja

- Tak naprawdę na początku wojny myślałam, że skoro w Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro jest to taka zbuntowana republika, to oddajmy ten teren Putinowi, niech sobie to weźmie - powiedziała posłanka PO Izabela Leszczyna. Jak zaznacza, z biegiem czasu zmieniła zdanie w tej sprawie.

Zdjęcie Izabela Leszczyna / Piotr Molecki/East News / East News