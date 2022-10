Rozgłośnia podała, powołując się na państwową agencję BiełTA, że projekt ma być bazą do dalszych rozmów prowadzonych przez resort obrony w Mińsku. Przy tym jednak ministerstwo obrony zostało upoważnione do podpisania umowy z Rosją, gdy strony porozumieją się w ramach projektu zaakceptowanego przez Łukaszenkę.

Wojna w Ukrainie. Władze Białorusi przekazują Rosji amunicję, czołgi i inny sprzęt

Wcześniej w piątek poinformowano, że władze Białorusi przekazały Rosji od początku inwazji na Ukrainę ponad 65 tys. ton amunicji. Takie dane podał Biełaruski Hajun, niezależny projekt, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi.

Blogerzy przypominają, że Rosji przekazywane są przez władze w Mińsku również czołgi i inny sprzęt. Tylko w ostatnich tygodniach były to co najmniej 94 czołgi T-72A i od 35 do 44 samochodów ciężarowych Ural.

Obawy przed potencjalną ofensywą Rosji z terenu Białorusi

Portal Kyiv Independent poinformował z kolei o tym, że Rosja wystrzeliwuje z terytorium Białorusi drony produkcji irańskiej. To sprowadza Białoruś do roli współagresora w wojnie - przekazano.

Nie ustają także obawy przed potencjalną ofensywą Rosji z terenu Białorusi. Do kraju tego wciąż przerzucane są kolejne oddziały rosyjskich wojsk. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego na Białorusi przebywa ok. 4,3 tys. rosyjskich wojskowych, w 80 proc. są to niedawno zmobilizowani. Na obecnym etapie nie ma ryzyka wtargnięcia do Ukrainy z terytorium Białorusi, jednak sytuacja ta może się zmienić - oceniał wywiad.