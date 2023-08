W Rosji zaprezentowano nowy podręcznik do historii dla uczniów szkół średnich , którego jednym z autorów jest były współpracownik prezydenta Władimira Putina Władimir Miedinski.

Rosja: Nowy, propagandowy podręcznik do historii

Uczniowie będą mogli się dowiedzieć m.in., że to kraje Zachodu są "sponsorem rusofobii w byłych republikach ZSRR" , a także odpowiadają za "wciągnięcie Rosji w konflikty" . Pojawiają się także informacje o " przekazywanej z pokolenia na pokolenia niechęci do Rosji w Ukrainie ".

"Autorzy podręcznika przekonują uczniów, że Rosja wtargnęła do Ukrainy, by 'bronić Donbas i zapewnić mu bezpieczeństwo' , a mieszkańcy okupowanych terytoriów ' chcieli pozostać Rosjanami " - podaje agencja Unian.

" Każdy sprzeciw w Ukrainie doprowadza do ostrych prześladowań, zakazano opozycji, wszystko, co rosyjskie jest uznane za wrogie ", "Specjalna operacja wojskowa zjednoczyła nasze społeczeństwo, ludzi w różnym wieku i wykonujących różne zawody" - można przeczytać w książce.

Trwają prace nad książkami dla pozostałych klas. "Będzie, jak w czasach sowieckich"

Jak podaje prokremlowska agencja TASS, podczas prezentacji nowego podręcznika dla klas 10 i 11 Władimir Miedinski zapowiedział, że do 1 września gotowe będą także książki do historii dla uczniów klas od 5 do 9.