Litewskie przedsiębiorstwo w wydanym w sobotę oświadczeniu wskazuje, że robi wszystko, aby pomóc Ukrainie.

- Sieć elektryczna Ukrainy jest celem agresora, dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w jej przywróceniu i zapewnić nieprzerwane dostawy prądu dla cierpiących z powodu wojny mieszkańców Ukrainy - powiedział Renaldas Radvila, dyrektor generalny spółki ESO.

Firma informuje, że w sobotę ładunki przeznaczone do Ukrainy są ładowane w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. "W najbliższym czasie planowane są kolejne załadunki, aż do rozdysponowania całego sprzętu. Planowane są też wysyłki oleju izolacyjnego i materiałów do sieci gazowej" - napisano w komunikacie.

To już trzeci raz od początku wojny, kiedy ESO wysyła pomoc do Ukrainy w celu odbudowy infrastruktury energetycznej.

"Chcemy pomoc mieszkańcom Kijowa przetrwać zimę"

Jak z kolei informuje dziennik "De Telegraaf", grupa holenderskich przedsiębiorców z Rotterdamu wysyła do Ukrainy 400 pieców. - Chcemy pomoc mieszkańcom Kijowa przetrwać zimę - wyjaśnia jeden z nich, Sander de Kramer.

W najbliższą niedzielę do Ukrainy wyruszy pierwszy transport grzejników, które zostały zakupione z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców z Rotterdamu.

- Zostaną one przekazane mieszkańcom stolicy Ukrainy we współpracy z tamtejszym Czerwonym Krzyżem - powiedział gazecie inicjator akcji Sander de Kramer.

- Putin chce złamać opór Ukraińców poprzez terrorystyczne bombardowania elektrowni - twierdzi Rotterdamczyk i dodaje, że to wprawdzie symboliczna pomoc, bo potrzeby są ogromne, ale w ten sposób chce się przyczynić do tego, aby jak najwięcej osób przetrwało zimę.

Belgia też pomoże. "Stoimy ramię w ramię z Ukrainą"

Jak także deklaruje premier Belgii Alexander De Croo, który w sobotę odwiedził Kijów i odbył rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim, przed nadejściem zimy Belgia przeznaczy dla Ukrainy nową pomoc humanitarną i wojskową.

"Po niedawnych silnych bombardowaniach, stoimy ramię w ramię z Ukrainą. Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek" - napisał premier Belgii na Twitterze, zapowiadając nową transzę pomocy dla Ukrainy.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy oświadczył, że Belgia jest gotowa przekazać Ukrainie generatory oraz inne niezbędne wyposażenie energetyczne.

Zełenski podziękował władzom Belgii za udział w inicjatywie Grain from Ukraine, poparcie dążenia Ukrainy do UE i NATO, a także za zamrożenie rosyjskich aktywów wartych ponad 50 mld euro.

Telegram

W środę miał miejsce zmasowany rosyjski atak na budynki mieszkalne i infrastrukturę energetyczną w Kijowie, obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, kirowohradzkim, zaporoskim, charkowskim i donieckim. Jak poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, rosyjska armia wystrzeliła wtedy 67 pocisków manewrujących i ok. 10 dronów bojowych. Ukraińska obrona strąciła 51 rakiet i pięć dronów.



W efekcie środowego ostrzału większość mieszkańców kraju została pozbawiona dostaw prądu - przekazało ministerstwo energetyki Ukrainy.