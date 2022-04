"Znowu atak chemiczny! W okolicach Rubiżnego orki znowu trafiły w cysternę z kwasem azotowym!" - napisał Serhij Hajdaj na Facebooku.

Wojna w Ukrainie. Płonie cysterna z kwasem azotowym

Włodasz zaapelował do mieszkańców, by nie wychodzili ze schronów oraz by zamknęli drzwi i okna w pomieszczeniach, w których się znajdują.

W Rubiżnem wskutek rosyjskiego ostrzału zapaliła się cysterna z kwasem azotowym także we wtorek.

Opary kwasu azotowego mogą zagrozić życiu i zdrowiu mieszkańców. Przy łagodnych zaburzeniach występują objawy zapalenia oskrzeli, łagodnego zapalenia oskrzelików, czy senności.

Kwas azotowy nie jest bezpieczny, gdy jest wdychany i gdy dostanie się na skórę i błony śluzowe. W przypadku cięższych powikłań na oczach kwas azotowy powoduje poważne obrażenia z dużą martwicą rogówki i zapaleniem spojówek, co prowadzi do utraty oczu.

