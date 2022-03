Polskie MSZ odpowiada na słowa Zełenskiego o "zamrożonym konflikcie"

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział, że "propozycja misji pokojowej pozostaje do dyspozycji naszych ukraińskich przyjaciół". - Zgadzamy się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i jego zdefiniowaniem sprawy, też nie chcemy, by na Ukrainie trwał długi, zamrożony konflikt - dodał Jasina. Była to odpowiedź na niedawne słowa prezydenta Ukrainy dotyczące propozycji misji pokojowej NATO na Ukrainie.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski / Ukrainian Presidential Press Office/Associated Press / East News