Polskie lotniska zagrożone? "Putin nigdy się nie cofa"

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

- W rosyjskiej telewizji stale mówi się o tym, że polskie lotniska wojskowe wykorzystywane są do transportu towarów na Ukrainę. Wyciągam z tego wniosek, że Kreml planuje uderzenie przeciwko jednemu z tych lotnisk - mówi Masza Gessen, dziennikarka tygodnika "The New Yorker". Dodaje, że jej zdaniem wojna dotrze do Polski.

Zdjęcie Siergiej Szojgu, Władimir Putin i Walerij Gierasimow / AFP