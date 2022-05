Wpisy umieszczane w mediach społecznościowych przez prof. Leszka Sykulskiego wzbudzają wiele emocji, zwłaszcza w obecnej sytuacji i obliczu tego, co dzieje się w Ukrainie. Politolog, specjalista w dziedzinie geopolityki otwarcie przeciwstawia się wspieraniu wschodnich sąsiadów przez Polskę. Sugeruje przy tym, że może to doprowadzić do konfliktu z Rosją, w którym Polacy stanowiliby "mięso armatnie".

"Nawoływanie do wspierania militarnego Ukrainy przez Polskę jest narażaniem naszego kraju na działania odwetowe Rosji i ew. niepotrzebną wojnę. Dodajmy, wojnę w interesie USA i Wielkiej Brytanii, gdzie Polacy stanowiliby 'mięso armatnie' mocarstw morskich. Nie idźmy na tę wojnę!" - czytamy w jednym ze wpisów Sykulskiego.

Do kontrowersyjnych wpisów Leszka Sykulskiego odniósł się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn. W jego ocenie wypowiedzi eksperta "wpisują się w propagandę Rosji przeciwko Polsce".

Pod koniec kwietnia na kanale Leszka Sykulskiego w serwisie YouTube pojawił się wywiad z Siergiejem Andriejewem - ambasadorem Rosji w Polsce.

Kim jest kontrowersyjny politolog?

Leszek Sykulski to doktor nauk społecznych, specjalista w zakresie geopolityki. Ukończył studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat uzyskał z nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest także absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i kursu oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Jak wskazuje na swojej stronie, pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej ds. WSI. Wykładał m.in w Akademii Obrony Narodowej, w Akademii Polonijnej w Częstochowie i w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sykulski jest też założycielem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, a także wydawcą i redaktorem naczelnym dziennika internetowego geopolityka.net.

W 2015 roku kandydował do Sejmu z listy Nowoczesnej, z kolei w 2019 roku deklarował start do Senatu z ramienia Konfederacji. W 2021 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Sykulskiego Brązowym Krzyżem Zasługi.