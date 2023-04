AHS Krab to polska współczesna armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm. Maszyna jest produkowana w Hucie Stalowa Wola. Może skutecznie razić cele na odległość do 40 kilometrów. Szybkostrzelność to sześć pocisków na minutę, a obsługa Kraba liczy pięć osób.

W czerwcu informowano, że Polska miała sprzedać Ukrainie trzy dywizjony aramatohaubic Krab (ok. 54 pojazdy).