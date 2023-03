Ambasador Polski w Paryżu Jan Emeryk Rościszewski był gościem sobotniego pasma informacyjnego we francuskiej stacji telewizyjnej LCI. Polski dyplomata odniósł się na antenie do wojny w Ukrainie wskazując, kto jest odpowiedzialny za eskalację napięcia w trwającej na wschodzie wojnie.

Jan Emeryk Rościszewski: Albo Ukraina się obroni, albo będziemy musieli się włączyć

- To nie NATO, nie Polska, nie Francja i nie Słowacja potęguje napięcie. To Rosja napadła na Ukrainę, to Rosja najeżdża jej terytorium, to Rosja zabija ludzi, to Rosja porywa ukraińskie dzieci - stwierdził ambasador Rościszewski.

W jego opinii "albo Ukraina będzie skutecznie bronić swojej niepodległości, albo będziemy zmuszeni włączyć się w ten konflikt". - Inaczej nasze wartości, jakie są podstawą naszej cywilizacji i naszej kultury, będą w fundamentalnym niebezpieczeństwie, więc nie będziemy mieli wyboru - stwierdził na antenie LCI.