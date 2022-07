Oficjalną decyzję tureckiej firmy przekazał w mediach społecznościowych dziennikarz Sławomir Sierakowski który zorganizował w internecie zbiórkę na zakup drona Bayraktar dla ukraińskiej armii.

"W obliczu Pana kampanii, przekażemy dron Bayraktar TB2 Ukraińcom bezpłatnie, aby mogli jak najlepiej bronić swojej ojczyzny. I będziemy mieć na oku przeznaczenie zebranych funduszy przez ukraińskie organizacje charytatywne na cele, które służą wzmacnianiu Ukrainy. Aspirujemy do tego, żeby ta oferta i ta kampania odniosły sukces w ratowaniu życia niewinnych Ukraińców w tak trudnych czasach. Modlimy się, żeby jak najszybciej się skończyły" - zapewniono w liście od Rady Dyrektorów Baykar.



Podwojona zbiórka. 50 mln złotych dla Ukrainy

"Tym samym efekt naszych wysiłków został podwojony! Firma Baykar oficjalnie zadeklarowała, że nasz dron dla Ukrainy zostanie jej przekazany bez pobrania środków, czyli zebranych przez nas 22.500.000 zł. A my w porozumieniu ze stroną ukraińską i turecką będziemy mogli przeznaczyć zebrane środki na pomoc humanitarną dla ponoszącego straszną ofiarę społeczeństwa ukraińskiego" - podsumował dziennikarz.

Przy uwzględnieniu nadwyżki w wysokości 1,8 mln złotych, które zostaną przekazane na fundusz ukraińskich sił zbrojnych, oznacza to, że łączne wsparcie dla Ukrainy ze zbiórki to ok. 50 mln złotych.

"W związku z tym mam taką wiadomość dla wszystkich pomagających mi bezpośrednio i dla postaci życia publicznego, które poparły nas, a przede wszystkim dla 215,600 Polek i Polaków (i prawie 1000 Białorusinek i Białorusinów): weźmiecie udział w militarnej obronie Ukrainy przed Rosją, a także w humanitarnej pomocy społeczeństwu" - podsumował Sierakowski.