W marcu o MiG-ach mówił Andrzej Duda, których przekazanie "w ciągu 4-6 tygodni" zapowiedział Mateusz Morawiecki. Jak wówczas, po rozmowie z prezydentem Czech Petrem Pavlem, przekazał Duda: - W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty w pełnej sprawności, pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane.

Polski prezydent dodał także, że "taka decyzja została najpierw podjęta przez nas, wspólnie na poziomie najwyższych władz krajowych, następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę".

Zwrócił też uwagę, że nasz kraj "ma MiGów w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście", a samoloty są sprawne i nadal wykorzystywane do nadzoru nad polską przestrzenią powietrzną, ale "to są ostatnie lata ich funkcjonowania". Jak zaznaczył, MiGi-29 to "myśliwce, które dzisiaj są w stanie, bez żadnego dodatkowego przeszkolenia, obsługiwać piloci ukraińscy". - Będziemy sukcesywnie przekazywali je do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy - zapowiedział.