Według szacunkowych danych UNHCR od wybuchu wojny w Ukrainie do Polski trafiło już ponad 2 miliony Ukraińców. W weekendowym wydaniu dziennik "De Standaard" pisał o największym napływie uchodźców od II Wojny Światowej i zaznacza, że brak obozów dla uchodźców w Polsce to "narodowy powód do dumy".

"Największy i najszybszy napływ uchodźców do Europy od czasów II wojny światowej dotknie całą UE, ale najbardziej Polskę. To narodowy powód do dumy, że Polska nie musiała zakładać w pośpiechu chaotycznych obozów dla uchodźców z Ukrainy" - czytamy w "De Standaard".

Wojna w Ukrainie. Ponad 2 miliony uchodźców w Polsce

UNHCR szacuje, iż od początku wojny na Ukrainie z kraju wyjechało ponad 3,7 mln ludzi, a 2,15 mln z nich trafiło do Polski.

Dziennik wskazuje, że migracja nie wywołała jeszcze żadnych piekielnych scen dzięki bezprecedensowej akcji obywatelskiej solidarności w Polsce.

"Spora część z ponad dwóch milionów Ukraińców znalazła schronienie u zwykłych Polaków" - przypomina "De Standaard".

"II Rzeczpospolita została podzielona w przededniu wojny w tajnym pakcie między hitlerowcami a sowietami a w II wojnie światowej zginęło ponad pięć milionów Polaków, w tym prawie trzy miliony Żydów. Warszawa została zrównana z ziemią" - czytamy w dzienniku.

"De Standaard" pisze o potencjalnych problemach dotyczących zapewnienia ukraińskim dzieciom edukacji, konieczności zatrudnienia nowych nauczycieli, wskazuje jednak, że napływ Ukraińców to także "demograficzna gratka dla starzejącej się populacji Polski".