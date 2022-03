- Wczoraj (tj. w niedzielę - red.) do Polski wjechało 142 tys. osób, które uciekają przed wojną w Ukrainie. To rekord od 24 lutego, od momentu wybuchu wojny - przekazał w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Wojna w Ukrainie. SG: Granicę przekroczyło ponad 140 tys. osób

Informację tę potwierdziła na Twitterze Straż Graniczna. "Wczoraj tj.06.03 funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili rekordowe 142,3 tys. podróżnych z Ukrainy" - przekazano.

"Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie. Dzisiaj do godz. 7 do Polski przyjechało z Ukrainy około 42 tys. osób" - dodano we wpisie Straży Granicznej.

Służby podkreśliły przy tym, że łącznie od wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą do Polski przyjechało 1 067 000 uchodźców.

Wojna Rosji z Ukrainą. Setki tysięcy uchodźców

Ukraina od 12 dni zmaga się z agresją Rosji na swój kraj. Celami wojsk dowodzonych z Kremla szybko stały się nie tylko ukraińskie wojsko i infrastruktura krytyczna, ale także ludność cywilna oraz budynki mieszkalne.

Najgorsza sytuacja jest w okręgu charkowskim oraz kijowskim. W Irpieniu od kilku dni mieszkańcy odcięci są od wody, żywności oraz elektryczności. Cywile domagają się korytarzy humanitarnych, te jednak w ostatnim czasie były ostrzeliwane przez stronę rosyjską.

Ogrom zniszczeń oraz agresja wojsk rosyjskich zmusiła ludność cywilną do exodusu poza granice kraju.

