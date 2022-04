Prezydent USA przypomniał na wstępie, że Rosja odcięła dostawy gazu do Polski i Bułgarii i zapewnił, że Stany współpracują z zagranicznymi partnerami, by wspierać europejskich sojuszników i dostarczyć gaz dla Warszawy i Sofii.

Polska bez gazu z Rosji. Biden: USA nie pozwolą na zastraszanie

Prezydent USA podkreślił, że Stany Zjednoczone nie pozwolą Moskwie na zastraszanie krajów europejskich za pomocą surowców energetycznych. Dodał, że Polska i Bułgaria, którym Rosja odcięła dostawy gazu, nie będą skazane na wyczerpanie jego rezerw.

O pomocy dla Ukrainy powiedział, że nie oznacza ona, że Stany Zjednoczone atakują Rosję, a jedynie, że pomagają Ukrainie bronić się przed rosyjską agresją.

Ponadto, odnosząc się do niedawnych wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina i szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, stwierdził: - Nikt nie powinien wygłaszać czczych komentarzy na temat broni nuklearnej.

Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem. Blinken: Przykład wykorzystania surowców jako broni

Do sprawy odcięcia Polski od gazu z Rosji odniósł się także sekretarz stanu Antony Blinken. "Jednostronne zerwanie przez Gazprom kontraktów gazowych z Bułgarią i Polską to kolejny przykład wykorzystywania przez Rosję surowców energetycznych jako broni, co obrazuje nierzetelność tego kraju jako dostawcy energii" - napisał w czwartek na Twitterze.

"USA mocno wspierają swoich sojuszników i pracują nad dywersyfikacją ich źródeł energii" - dodał Blinken.