Polscy biskupi, w tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, odwiedzili w czwartek Kijów, gdzie odprawili mszę świętą. - W szczególny sposób prosimy o zmartwychwstanie i życie dla Ukrainy - mówił w homilii prymas Polski, abp Wojciech Polak.

Oprócz arcybiskupów Gądeckiego i Polaka w trzydniowej wizycie w Ukrainie uczestniczy też metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Jak informowano jeszcze przed wyjazdem, celem tej podróży jest okazanie solidarności i wsparcia dla Ukrainy.

Polscy biskupi na mszy w Kijowie

W czwartek po południu biskupi odprawili mszę świętą w kijowskim kościele św. Aleksandra, w której uczestniczył m.in. ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki.

W homilii abp Polak nawiązał do zbrodni popełnionych w podkijowskich miejscowościach. - Kiedy dzisiaj w Buczy modliliśmy się w tych miejscach, w których zostały już dokonane ekshumacje, kiedy widzieliśmy przykryty piaskiem grób, kiedy tam uklęknąłem, doświadczałem prawdy, że to miejsce śmierci jest miejscem zmartwychwstania i życia - mówił prymas.

Jak dodał hierarcha "ci, którzy zostali tak okrutnie pozbawieni życia wołają przede wszystkim o to, abyśmy nie tracili nadziei i byli ludźmi zmartwychwstania i życia". - Przychodząc do braci na Ukrainę, chcemy w szczególny sposób prosić o to, by Pan dał Ukrainie zmartwychwstanie i życie - powiedział abp Polak.

Abp Polak o "rosyjskim agresorze"

- Stajemy we wspólnocie wiary jako bracia, by modlić się o pokój w Ukrainie, o to, by Bóg powstrzymał rosyjskiego agresora - powiedział abp Polak.

Jak podaje KAI, msza św. sprawowana była po polsku z czytaniami biblijnymi w języku ukraińskim. Na język ten tłumaczona była również homilia, którą wygłosił metropolita gnieźnieński.

Biskupi odwiedzili w czwartek zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupa Swiatosława Szewczuka. Dzień wcześniej duchowni byli we Lwowie.

Członkom delegacji towarzyszy proboszcz wspólnoty greckokatolickiej w Lublinie ks. Stefan Batruch. Po powrocie hierarchów do Polski planowana jest konferencja prasowa w Poznaniu.