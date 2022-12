Politico: Ukraińscy żołnierze będą w USA szkolić się z obsługi systemu Patriot

Oprac.: Michał Lao Ukraina - Rosja

Wszystko wskazuje na to, że kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzy poleci wkrótce do USA, by uczyć się obsługi systemu obrony powietrznej Patriot - ustaliło Politico. Byłoby to pierwsze takie szkolenie na terytorium USA od wybuchu wojny. Może ono potrwać nawet kilka miesięcy.

Zdjęcie Amerykańscy żołnierze i element systemu obrony powietrznej Patriot / JUNG YEON-JE / AFP