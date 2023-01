"Politico" informuje również, że póki co na Ukrainę nie trafią natomiast czołgi M1 Abrams. Nie wynika to jednak z obawy Amerykanów, że dostawa czołgów może spowodować eskalację konfliktu. Głównym powodem są "trudności logistyczne" oraz możliwe "problemy z późniejszą konserwacją czołgów".

W pakiecie pomocy najprawdopodobniej nie będzie również systemów rakietowych ATACMS o zasięgu do nawet 300 kilometrów. Posiadanie tej broni pozwoliłoby Ukraińcom na rażenie przeciwnika daleko poza linią frontu.

"Politico" zaznacza, że ostateczna lista pakietu nie została jeszcze przyjęta i może ulec zmianie do końca tygodnia.

Apel prezydenta Dudy ws. Ukrainy

O potrzebie wsparcia wojskowego Ukrainy mówił w środę podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent Andrzej Duda.

- Ukraina potrzebuje nowoczesnych czołgów i pocisków, by mogła się bronić, ale przede wszystkim po to, by zatrzymać rosyjską ofensywę. Potrzeba więcej naszej pomocy, naszych zasobów i sprzętu, bo sytuacja robi się trudna - przekonywał.

O dalszą pomoc Ukrainie apelował również prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski, który połączył się z uczestnikami Forum Ekonomicznego.

Zełenski podkreślił, że "apeluje o szybkość" w podejmowaniu decyzji dotyczących pomocy dla Ukrainy, ponieważ, gdy świat się waha, terroryści działają.

- Nic się nie zmieniło, nadal potrzebujemy amunicji - powiedział.