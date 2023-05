"Poważny cios dla Floty Czarnomorskiej"

Iwan Churs to okręt zwiadowczy zwodowany w 2017 roku. We Flocie Czarnomorskiej służy od 2018 roku i służy rosyjskiej marynarce wojennej do rozpoznania radiowego i walki elektronicznej.

Jego zniszczenie byłoby poważnym ciosem, ponieważ wyposażony jest w systemy łączności, dzięki którym Kreml zarządza swoimi jednostkami na tym akwenie. Więcej informacji z frontu znajdziesz tutaj.