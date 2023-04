Za pomocą takiego narzędzia najemnicy przeprowadzają na zdrajcach publiczne egzekucje.

Na pogrzebie - według "The Moscow Times" - pojawiły się setki osób. Część z nich miała na ubraniach litery "Z" i "V", czyli prorosyjskie symbole wsparcia agresji na Ukrainę.

Władlen Tatarski. Kim był rosyjski propagandysta?

Właden Tatarski był blogerem, którego na Telegramie obserwowało ponad pół miliona ludzi. Otwarcie popierał rosyjską inwazję na Ukrainę. Nie pełnił żadnych stanowisk publicznych. Nie należał też do armii. Rosyjski propagandysta urodził się obwodzie donieckim.

Skazano go za napad z bronią. Gdy wspierani przez Moskwę separatyści wypuścili go z więzienia, Tatarski postanowił do nich dołączyć.