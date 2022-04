Okupanci, którzy poczuli potęgę Sił Zbrojnych [Ukrainy], przekazują bliskim ostatnią wolę - komentuje nagranie SBU.

Rosyjski żołnierz, którego rozmowa z żoną została przechwycona przez ukraińskie służby, opowiada o nastawieniu wojskowych dowódców. Ci - mimo dużych strat w ludziach - nie chcą wycofać sił z frontu.

"Mamy dwa wyjścia: wrócimy do domu jako ładunek 200 [tak Rosjanie określają transport zwłok z frontu - red.] lub ładunek 300 [oznacza rannych żołnierzy]" - mówi Rosjanin.



Jego żona, łamiącym się głosem, odpowiada: "Ale mówiłeś, że będzie dobrze, że pokonamy wszystkich". Słyszy odpowiedź: "Już nie... Nie słuchaj wiadomości i nie oglądaj ich".



Dalej mężczyzna pyta o dziecko:



- Jak zachowuje się mały?



- Całkiem w porządku... Powiedział swojej babci, że ma sześć lat i będzie podejmował własne decyzje.



- Musisz się upewnić, że nie wstąpi do wojska - wskazuje żołnierz.

- Jak to zrobić? - pyta kobieta.



Żołnierz mówi: "Zrób wszystko, co możesz, żeby nie wstąpił do wojska! Gdy tylko zostanie powołany do służby wojskowej, poproś mamę, żeby zaangażowała w to wujka Genę. Powiedz mu, żeby zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby [chłopiec] nie wstąpił do armii". Dalej wskazuje, że to jest jego ostatnia wola.



Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy straty Rosjan wynoszą już około 18,9 tys. żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Okrucieństwa i zabójstwa cywilów

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa 44. dzień. Z walczącej Ukrainy docierają coraz to nowe informacje o okrucieństwach, jakich rosyjscy żołnierze dopuszczają się na cywilach.

Symbolem tego stała się Bucza i inne podkijowskie miejscowości, gdzie po miesiącu rosyjskiej okupacji odkrywane są masowe groby, a z relacji ocalałych wynika, że najeźdźcy dopuszczali się zabójstw, tortur i gwałtów.

Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denisowa poinformowała w piątek, że od początku wojny zginęło co najmniej 169 dzieci, a 306 jest rannych. Wiadomo, że nie jest to dokładna liczba ofiar wśród dzieci. Ta jest obecnie niemożliwa do ustalenia ze względu na toczące się działania zbrojne.