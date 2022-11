Poddał się i ujawnił, co robią Rosjanie. Makabryczna egzekucja "zdrajcy"

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

W sieci pojawiło się makabryczne nagranie z egzekucji, której dokonano na Jewgieniju Nużynie. To najemnik grupy Wagnera, który podczas wojny w Ukrainie poddał się i w trakcie niewoli opowiedział, co Rosjanie robią na froncie. Grupa Wagnera zdołała go jednak przechwycić i brutalnie zamordować - wynika z najnowszych doniesień.

Zdjęcie Prywatne centrum grupy wojskowej Wagnera, zdj. ilustracyjne / IGOR RUSSAK / Reuters/Telegram / Agencja FORUM