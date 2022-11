Podano, ilu generałów straciła Rosja na wojnie z Ukrainą

Według ukraińskiego sztabu generalnego w ciągu ostatnich kilku dni pięciokrotnie zwiększyła się liczba Rosjan ginących na wojnie. Weźmy na przykład dane z 29 października.

Tylko wtedy kraj-agresor stracił 950 żołnierzy, najwięcej na kierunku donieckim i łymańskim.

Przez osiem miesięcy trwania wojny rosyjską armię pozbawiono z kolei dziesięciu generałów oraz 1402 wysokich rangą oficerów - podaje NEXTA.

Straty Rosjan. Ile tak naprawdę wynoszą?

W sierpniu resort obrony USA, powołując się na dane wywiadowcze, oznajmił, że od początku wojny zginęło bądź zostało rannych od 70 tys. do 80 tys. rosyjskich wojskowych. Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace mówił we wrześniu, że ogólne straty armii rosyjskiej w Ukrainie przekraczają 80 tysięcy, z czego około 25 tysięcy to zabici.

Reklama

Niezależny rosyjski portal Ważnyje Istoii 12 października podał, powołując się na źródło w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB), że niepowetowane straty rosyjskie to 90 tysięcy ludzi: dane te obejmują zabitych, zaginionych bez wieści bądź rannych w stopniu, który nie pozwala na powrót do służby.