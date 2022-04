Pod Mariupolem Rosjanie kwaterują ludzi w domach uchodźców

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Uchodźcy z okolic Mariupola nie będą mieli gdzie wrócić? To możliwe, ponieważ w ich domach władze okupacyjne kwaterują obcych ludzi. Do takiej sytuacji doszło w miejscowości Stary Krym. Nie są to odosobnione przypadki - informuje rada miejska Mariupola.

Zdjęcie Nie wiadomo czy uchodźcy będą mogli wrócić do swoich domów. Zdjęcie ilustracyjne / RONALDO SCHEMIDT / AFP