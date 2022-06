"Rosjanie torturowali siedmiu cywilów, a potem z okrucieństwem zabili ich strzałami w głowę. Zbiorowy grób znaleziono dzisiaj na pozycjach wojsk Federacji Rosyjskiej obok wsi Myrocke, w rejonie buczańskim" - poinformował Andrij Niebytow.

W komunikacie na Facebooku szef lokalnej policji napisał, że zabici mieli związane ręce i przestrzelone kolana. Trwają prace nad ustaleniem tożsamości zamordowanych ludzi.

3 czerwca ukraińskie władze poinformowały, że na terytorium obwodu kijowskiego, gdzie w marcu znajdowały się wojska rosyjskie znaleziono po ich wycofaniu ciała 1314 zabitych cywilów.

Reklama

"Rzeź w Buczy"

Masakra w Buczy została odkryta i podana do publicznej wiadomości 29 marca 2022 roku, po wycofaniu się wojsk rosyjskich. Pod koniec maja Dziennik "The New York Times" opublikował nagranie, które dowodzi okrucieństw popełnionych przez Rosjan w ukraińskim mieście. Opublikowane przez "NYT" nagranie pokazuje, jak rosyjscy żołnierze prowadzą, co najmniej ośmiu Ukraińców. Okupanci trzymają w rękach broń wycelowaną w cywilów.

Nagranie pochodzi z kamer monitoringu z 4 marca. Dziennik podkreśla, że ten film jest najbardziej wyraźnym dowodem na zatrzymanie tych osób przez rosyjskich żołnierzy na kilka minut przed egzekucją. Źródła podają, że w samym mieście zostało straconych kilkuset cywili.