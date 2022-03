Informację o tym, że ukraińscy żołnierze wkładają do pocisków instrukcję dla Rosjan, podał portal Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie. Żołnierze strzelają pociskami z instrukcją dla Rosjan

Rzecznik 128. górskiej brygady szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy Jarosław Hałas miał zademonstrować dziennikarzom proces wkładania broszur informacyjnych do niektórych specjalnych pocisków o kalibrze 122 mm. Kiedy wybuchają one w powietrzu, foldery mają spadać na pozycje rosyjskie.

Jak donoszą media, w broszurach podkreśla się, że każdy rosyjski żołnierz, który się podda, uratuje życie i będzie miał zagwarantowane humanitarne traktowanie. Będzie również mógł zadzwonić do domu i powrócić tam po zakończeniu działań bojowych.

Za dobrowolne złożenie broni przysługuje bonus w postaci 5 mln rubli (200 tys. zł).

Wojna Rosja-Ukraina. Rosja traci impet

Piątek 18 marca to 23 dzień walk pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jak dowodzi m.in. wywiad Wielkiej Brytanii, w przeciągu trzech tygodni Rosjanie stracili impet w natarciu.

- Nawet jeśli wyskrobią skądś jakieś rezerwy, spróbują przejść do ofensywy, to i tak wszystko zakończy się ich klęską. Po prostu o tydzień czy 10 dni będzie to dłużej trwać. Aktywna faza wojny na Ukrainie powinna zakończyć się za 2-3 tygodnie - uważa z kolei doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.