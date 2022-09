Po co Putinowi mobilizacja? Cel jest tylko jeden

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Nie po to, żeby wygrać wojnę – pisze o powodach rosyjskiej mobilizacji Bloomberg. Dodatkowi rekruci są jednak potrzebni Putinowi, by wojnę przeciągnąć. Im dłuższe walki, tym większe pole manewru do szantażowania na innych polach – przekonuje agencja.

Zdjęcie Władimir Putin / Contributor / Getty Images