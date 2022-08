Przypomnijmy, że w środę w Kijowie Michał Dworczyk poinformował o utworzeniu specjalnego funduszu imienia błogosławionego Klemensa Szeptyckiego. Polskie władze chcą w ten sposób pomóc ukraińskim sierotom i kobietom na miejscu.

Jednorazowa zapomoga dla Ukrainek - 10 tys. złotych

- Chodzi o 52 kobiety, które przeżyły dramatyczne chwile w niewoli rosyjskiej. Są wśród nich osoby służące w wojsku, ale również panie porwane przez separatystów czy żołnierzy Putina - wyjaśnia Dworczyk w rozmowie z reporterem Interii Jakubem Szczepańskim.

Jak przekazał nam szef KPRM, o pomoc zwrócili się do Polski ukraińscy partnerzy - wicepremier Iryna Wereszczuk i podległe jej instytucje zajmujące się jeńcami.

Reklama

- Ta jednorazowa zapomaga w wysokości 10 tys. zł, czyli 80 tys. hrywien, bierze się stąd, że sytuacja każdej z tych kobiet jest inna. Jedna potrzebuje lekarstw, druga rehabilitacji, trzecia wynajęcia mieszkania. Dlatego, po wielu dyskusjach i na Ukrainie, i w Polsce zdecydowaliśmy się na tego rodzaju działanie i pomoc. Podobnie jest z dziećmi, które straciły rodziców w wyniku agresji rosyjskiej. Mówimy o dużo mniejszych kwotach, ale za to wypłacanych co miesiąc, do końca tego roku. Taką pomoc będziemy chcieli kontynuować - zapowiada Michał Dworczyk.

Dodajmy też, że każde dziecko będzie z kolei otrzymywało 5 tys. hrywien (ok. 630 złotych) miesięcznie.

- Pieniądze pochodzą ze środków rozwojowych, które państwo polskie, m.in. zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi, przeznacza na wspieranie krajów rozwijających się, bądź będących w szczególnej sytuacji jak dzisiaj Ukraina - wyjaśnia w rozmowie z Interią.

Zdjęcie Michał Dworczyk w Kijowie. Obok wicepremier Iryna Wereszczuk / Viacheslav Ratynskyi / PAP

Polska pomoc dla Ukrainek. Szczegóły finansowania

Fundusze są przekazywane przez rządową, podległą Ministerstwu Spraw Zagranicznych Fundację Solidarności Międzynarodowej. W 2021 r. rezerwa celowa na współpracę rozwojową będąca w dyspozycji resortu to 191,7 mln zł, a łączna wartość środków pomocy rozwojowej to ponad 3 mld zł - przekazała nam KPRM.

Na działalność funduszu Klemensa Szeptyckiego polskie władze przeznaczyły około 8 mln zł. Wnioski o wsparcie od polskiego rządu przyjmowane są przez internet od 17 sierpnia.

Jakub Szczepański, Michał Michalak