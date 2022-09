Siły zbrojne Ukrainy odniosły kolejny sukces - zniszczyły barkę z Rosjanami i wrogim sprzętem w rejonie Chersonia. Jak informuje na Facebooku dowództwo operacyjne "Południe", do zniszczenia doszło podczas próby budowania alternatywnej przeprawy w rejonie Hołej Prystani. Siły Zbrojne wyeliminowały 30 najeźdźców i dwa bojowe wozy piechoty.

Według ustaleń, dzięki kontroli ogniowej, prowadzonej przez ukraińską armię, siły rosyjskie nie są w stanie naprawić mostu Kachowskiego.

Kontrola ogniowa na moście

Na początku sierpnia dowództwo operacyjne "Południe" ukraińskich sił zbrojnych i władze obwodu chersońskiego informowały o precyzyjnych ostrzałach ze strony ukraińskiej, co pozwoliło na przejęcie kontroli nad mostem na Dnieprze w okupowanej Nowej Kachowce. W wyniku tych działań, most stał się niezdatny do użytku.

Reklama

"Nasza kontrola ogniowa, ustanowiona nad szlakami transportowymi i logistycznymi na tymczasowo okupowanych terenach obwodu chersońskiego, doprowadziła do utrwalenia statusu mostu w pobliżu Kachowskiej Elektrowni Wodnej jako niezdatnego do użytku" - informowało dowództwo operacyjne. Celem niszczenia mostów jest odcięcie wojsk rosyjskich po zachodniej stronie rzeki od zaopatrzenia.

W poniedziałek, rosyjski ekspert wojskowy Jurij Fiodorow stwierdził, że taktyka stosowana przez wojska ukraińskie może okazać się skuteczna wobec odcięcia rosyjskich tras logistycznych.

- Obecnie głównym zadaniem sił ukraińskich jest wciąganie strony rosyjskiej w maksymalnie intensywne starcia bojowe, niech one nawet mają charakter lokalny, taktyczny. Jedna lub druga strona zajmuje jakąś miejscowość, potem się wycofuje. Taka taktyczna wojna pozycyjna, tak mnie się wydaje. Ona doprowadzi do wyczerpania zapasów po stronie rosyjskiej i sytuacja sama się rozwiąże - powiedział Fiodorow.