W sobotę na dworcu w podkarpackim Przemyślu, gdzie codziennie przyjeżdżają pociągi z Ukrainy, zjawili się m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Polska zorganizowała pociąg szpitalny dla rannych z Ukrainy

Szef KPRM przekazał, że gotowy jest pociąg szpitalny, składający się z pięciu wagonów, który pomoże w transporcie rannych z Ukrainy. Skład zestawiono z wagonów PKP Intercity, doraźnie przekształconych do celów medycznych. W jednym z nich - służących zwykle do przewozu rowerów - zorganizowano salę chirurgiczną.

- W razie potrzeby pociąg sanitarny będzie wjeżdżał do Mościsk, tam odbierał rannych a następnie jechał do Warszawy, do szpitala na Stadionie Narodowym, skąd po diagnostyce ranni mają być transportowani do szpitali specjalistycznych - wyjaśnił Dworczyk.

Dodał, że cztery wagony składu szpitalnego "zawierają pomoc humanitarną dla obwodu lwowskiego".

PKP Intercity: Darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy

Z kolei minister Adamczyk przekazał, że w ciągu czterech najbliższych tygodni obywatele Ukrainy będą za darmo jeździli pociągami PKP IC. - Polscy kolejarze nie zawodzą, w najtrudniejszych dla nas chwilach odpowiadają na apel tych, którzy potrzebują pomocy - zapewnił, komentując decyzję zarządu państwowego przewoźnika.

Szef resortu infrastruktury zaapelował też do innych organizatorów transportu - prywatnych, państwowych i samorządowych - by postąpili podobnie, jak PKP Intercity i również pozwolili Ukraińcom przemieszczać się po polskich miastach czy całym kraju za darmo.

Apel ministra do przewoźników: Wprowadźcie darmowe przejazdy dla Ukraińców

- Pomóżmy (obywatelom Ukrainy) bezpiecznie poruszać się po Polsce. Oni szczególnie ufają polskim kolejom - dodał Adamczyk, przypominając, że - mimo wojennych działań Rosji - wciąż jeżdżą pociągi m.in. na trasie Kijów Pasażerski - Warszawa Wschodnia.

Wśród adresatów swojego apelu wymienił władze Polregio, czyli dawnych Przewozów Regionalnych, a także prezydentów miast, odpowiedzialnych za komunikację miejską.

Więcej pociągów Lwów-Medyka, PKP Intercity zwiększa liczbę wagonów z Przemyśla

W piątek PKP Intercity informowało, że w związku z coraz większą liczbą osób przedostających się z Ukrainy do naszego kraju, składy odjeżdżające z Przemyśla są wzmacniane o kolejne wagony. Jak dodała spółka, niewykluczone, że w najbliższych dniach więcej pociągów dojedzie do tego podkarpackiego miasta.

Tego samego dnia Koleje Ukraińskie przekazały, iż uruchamiają dodatkowe połączenia na trasie Lwów - Medyka - Lwów. Natomiast Koleje Czeskie, w porozumieniu z PKP Intercity, zorganizowały ewakuacyjne kursy na trasie Bohumin - Kraków - Rzeszów - Przemyśl.

Wsparcia Ukrainie udziela też Warszawski Transport Publiczny. Od soboty jego pojazdy jeżdżą z flagami zaatakowanego państwa, a na stołecznym Dworcu Zachodnim zorganizowano specjalny Punkt Obsługi Pasażera.