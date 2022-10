Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w poniedziałek 10 października odbyła się "pilna konsultacja" sekretarza generalnego NATO z prezydentem Andrzejem Dudą.

Ukraina. Rozmowa Jens Stoltenberg - Andrzej Duda

"Rozmowa dotyczyła dzisiejszych rosyjskich bombardowań celów cywilnych na Ukrainie" - czytamy w komunikacie na Twitterze.

Do rozmowy z Andrzejem Dudą w mediach społecznościowych odniósł się także sekretarz generalny Jens Stoltenberg. "Rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą o dalszym wsparciu ze strony sojuszników NATO dla Ukrainy i podziękowałem mu za kluczowy wkład Polski" - napisał Stoltenberg na Twitterze.

"Rosja kontynuuje swoją niczym niesprowokowaną agresję przeciwko niepodległemu narodowi. My pozostajemy na niezmienionym kursie" - dodał sekretarz generalny NATO.

Ukraina. Rosja ostrzelała Kijów i inne miasta

W poniedziałek 10 października nad ranem Rosja ostrzelała stolicę Ukrainy oraz większe miasta, w tym Lwów i Dniepr. Jak przekazał mediom Władimir Putin, to odwet za "terrorystyczny atak" na Most Krymski. Do eksplozji na strategicznej przeprawie łączącej Rosję z półwyspem Krymskim doszło w sobotę 8 października.

W wyniku ostrzału Ukrainy, według wstępnych wyliczeń, zmarło 11 osób, a kolejne 64 zostały poszkodowane.

Jak poinformował ukraiński wywiad wojskowy, decyzja o ataku na Ukrainę zapadła między 2 a 3 października . Z ustaleń wynika ponadto, że jako cele "zidentyfikowano obiekty krytycznej infrastruktury cywilnej oraz centralne obszary gęsto zaludnionych miast ukraińskich".

"8 października siedem bombowców strategicznych Tu-160 zostało przeniesionych z lotniska Engels na lotnisko 'Olenya' i wyposażone w pociski manewrujące Kh-101. Sześć transporterów pocisków manewrujących z 40 pociskami Kalibr zostało rozmieszczonych na zewnętrznym pierścieniu okalającym Sewastopol" - przekazano.