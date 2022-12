Pieskow: Rosja nie otrzymała żadnych propozycji "świątecznego zawieszenia broni"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał w środę, że Rosja nie otrzymała żadnych propozycji dotyczących "świątecznego zawieszenia broni" w Ukrainie - informuje agencja Reutera. Wcześniej w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Rosję do wycofania swoich wojsk z Ukrainy przed Bożym Narodzeniem. Miałby to być pierwszy krok do zawarcia porozumienia pokojowego.

Zdjęcie Dmitrij Pieskow / SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP